Auto: Urso, dobbiamo produrre di più in Italia

24 luglio 2021

- È necessario produrre più auto in Italia, anche investendo maggiormente su modelli innovativi, in modo da tutela la nostra straordinaria filiera. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, ospite di “Progress”, su Sky tg24. “In Italia, lo scorso anno, abbiamo prodotto appena 473 mila autovetture, mentre in Francia si è arrivati a oltre un milione, in Germania a 3,5 milioni”, ha proseguito il ministro, spiegando che, in questo modo, in Italia si ha “il 32 per cento della produzione rispetto al mercato, mentre in Francia si arriva ai due terzi e in Germania al 119 per cento, ossia non solo a coprire il mercato interno ma anche l’esportazione”. “Il nostro – ha rimarcato – è l’unico Paese dove c’è una differenza così ampia tra e auto prodotte in Italia e quelle immatricolate in Italia”. “Questo – ha chiosato – significa che, lo scorso anno, l’80 per cento degli incentivi sono andati per auto prodotte in altri Paesi e importate in Italia”. (Rin)