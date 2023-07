Auto: Urso, serve accordo con Stellantis per aumento produzione in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Serve un accordo con Stellantis perché possa produrre più auto in Italia. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, ospite di “Progress”, su Sky tg24. “Non dobbiamo accettare di importarle da Paesi stranieri”, ha proseguito, per cui “serve un accordo di transizione che preveda una maggiore produzione in Italia, più investimenti in modelli innovativi e un’intesa con la filiera dell’automotive per utilizzare componenti italiane per le auto realizzate nel nostro Paese e non solo”. Inoltre, ha chiosato il ministro, “abbiamo bisogno nel nostro Paese di altre case automobilistiche per poter reggere la sfida dell’elettrico e consentire alla filiera dell’automotive di sopravvivere e competere anche in questa nuova era”. (Rin)