Pakistan-Giappone: ministro Esteri Bhutto Zardari inizia oggi visita a Tokyo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Pakistan, Bilawal Bhutto Zardari, sarà in visita in Giappone da oggi al 4 luglio, su invito del governo giapponese. Lo rende noto un comunicato del ministero degli Esteri pachistano, sottolineando che la trasferta segnala la ripresa dei contatti a livello di leadership dopo una pausa “considerevole”. Il capo della diplomazia di Islamabad avrà colloqui con l’omologo Yoshimasa Hayashi, con le rispettive delegazioni. Inoltre, sarà ricevuto dal primo ministro, Fumio Kishida, e incontrerà il consigliere per la Sicurezza nazionale, Takeo Akiba. Terrà anche una conferenza all’Istituto della Banca asiatica di sviluppo (Adbi). Sono previste, infine, interazioni con funzionari e dirigenti di imprese ed entità coinvolte nel reclutamento e impiego di lavoratori pachistani. Il Pakistan e il Giappone, si legge nella nota, hanno “una relazione di lunga data caratterizzata da calore, cordialità e comunanza di opinioni”. (Inn)