Lazio: Tiero (Fd'I), ascoltare le esigenze degli operatori e dare risposte ai territori

- Ringrazio gli amici di Castelforte e di SS. Cosma e Damiano per l'incontro organizzato sulle problematiche del settore relativo alle attività produttive. Intendo rivolgere un ringraziamento particolare per l'ospitalità e gli spunti positivi al sindaco di Castelforte Angelo Felice Pompeo, al presidente del Consiglio Alessio Fusco, nonchè ai consiglieri comunali Antonella Moretta, Vincenzo Coviello e Mario Di Bello. Apprezzo il lavoro svolto dall'amico Saverio Falso, coordinatore di Fratelli d'Italia a Castelforte, come pure il contributo di Salvatore Viccaro, coordinatore di Fratelli d'Italia Santi Cosma e Damiano e del consigliere comunale di Fd'I a Castelforte Vincenzo Gagliardi. Lo dichiara in una nota Enrico Tiero, vice portavoce regionale di Fd'I e presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive della Regione Lazio. "Ho avuto modo di incontrare gli operatori economici del sud pontino. In molti aggiunge - hanno manifestato l'urgenza di provvedere ad una semplificazione delle procedure per favorire lo sviluppo delle imprese e per la crescita dell'economia dei territori, sburocratizzando e snellendo i processi amministrativi. Intendo portare avanti soluzioni pragmatiche per dare risposte alle istanze territoriali, per venire incontro alle esigenze di quegli imprenditori e di quei commercianti chiamati a fronteggiare la crisi e le nuove abitudini della rete". (segue) (Com)