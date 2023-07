Lazio: Tiero (Fd'I), ascoltare le esigenze degli operatori e dare risposte ai territori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nuovo Programma Operativo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale del Lazio - prosegue ancora Tiero - sarà molto più ricco che in passato: sono disponibili 1,8 miliardi di euro per il settennio 2021-2027. Si tratta di risorse indispensabili per sostenere gli investimenti a favore della competitività e della sostenibilità delle imprese del territorio. La Regione Lazio intende dare maggiore importanza alle attività sulle aree pubbliche. In tal senso giudico molto positiva l'assegnazione di 3,6 milioni di euro per il bando relativo alla riqualificazione dei mercati. Sosteniamo così attività economiche su strada, piccole e micro imprese che rappresentano un comparto molto importante della nostra economia. Avremo inoltre mercati rinnovati e più sostenibili, quartieri, strade e piazze rinasceranno, così come ripartiranno le attività commerciali e l'economia del Lazio. La Regione sarà sempre al fianco di imprese, amministratori e cittadini per sostenere il loro sviluppo e il rilancio del territorio. Penso quindi allo stanziamento di 2,5 milioni di euro per la valorizzazione del litorale laziale, garantendo un minimo di 40 mila euro, per la sicurezza dei bagnanti, l'eliminazione delle plastiche dagli arenili, l'abbattimento delle barriere architettoniche e l'accessibilità per gli animali domestici. Con l'obiettivo di rendere più pulite e fruibili le spiagge dei laghi sono stati stanziati 300mila euro. È quindi importante favorire l'internalizzazione delle imprese italiane attraverso un ampio programma di eventi e manifestazioni fieristiche di respiro internazionale per la promozione del sistema produttivo laziale. L'impegno di spesa ammonta a 2 milioni di euro da parte della Regione Lazio". (segue) (Com)