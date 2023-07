Agricoltura: Confagricoltura, investimenti e lungimiranza per affrontare cambiamento climatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pressione dei cambiamenti climatici sulle attività agricole diviene, giorno dopo giorno, sempre più estrema. Mentre l'aumento delle temperature ci porta alla memoria il fenomeno siccitoso che ha caratterizzato il 2022 e la prima parte del 2023, sono ancora ben visibili i segni lasciati dalla drammatica alluvione che ha colpito alcune regioni del centro Italia, prima fra tutte l'Emilia Romagna. Siccità e alluvione, due facce della stessa medaglia: quella del cambiamento climatico. E' quanto si legge nella nota settimanale di Confagricoltura. Per l'agricoltura, prosegue la nota, l'acqua è sempre stata fondamentale per garantire costanti cicli produttivi, con i relativi livelli di produttività e competitività per le imprese operanti nel settore. Governare e convivere con questi fenomeni climatici è divenuto, pertanto, un elemento chiave nelle agende di tutti i governi dei Paesi del mondo. La stessa Fao ha individuato come argomento chiave per la Conferenza internazionale sullo "State of food and agriculture", che si svolge a Roma in questi giorni, la gestione delle risorse idriche. Nel nostro Paese, la costituzione, sia pure tardiva di una Cabina di Regia e la nomina di un Commissario straordinario, sono comunque segnali di una sensibilità del governo italiano sul tema, ma non è sufficiente senza una riforma della governance dei servizi idrici e un intervento sulle infrastrutture esistenti per garantire efficienza e forniture costanti a imprese e cittadini. (segue) (Com)