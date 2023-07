Agricoltura: Confagricoltura, investimenti e lungimiranza per affrontare cambiamento climatico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le imprese agricole, dal canto loro, continua la nota, fanno la loro parte per ridurre il consumo di acqua in agricoltura utilizzando sistemi di nuove tecnologie e nuovi sistemi di irrigazione di precisione, facendo quanto possibile per mantenere standard elevati di produzione, oltre a investire costantemente sulle pratiche di assorbimento di carbonio. L'approccio strategico alla materia non può tuttavia prescindere da uno spettro più ampio di riflessione. La lotta ai cambiamenti climatici rimane uno dei temi principali dell'agenda 2030 della Commissione europea, nella consapevolezza che l'agricoltura resta uno dei destinatari principali delle politiche green realizzate a Bruxelles. In questo senso, la stessa Commissione ha recentemente deciso uno stanziamento addizionale di fondi Ue per gli agricoltori europei per contrastare gli effetti avversi dei cambiamenti climatici, nonché che per supplire al rincaro dei prezzi all'origine dei prodotti, pari nel complesso a 330 milioni di euro. Di questi, l'Italia è divenuta destinataria di una delle maggiori quote dello stanziamento, pari a oltre 60 milioni di euro. Vista la possibilità offerta dalla Commissione, Confagricoltura auspica che questo stanziamento sia incrementato del 200 per cento da aiuti nazionali, nella consapevolezza della destinazione d'uso agricola e della rendicontazione di spesa prevista entro la fine del 2023. Resta sullo sfondo l'evidenza che questa compensazione, seppur rilevante, necessita di essere accompagnata da investimenti strutturali e da una visione lungimirante per l'agricoltura italiana ed europea, soprattutto in un'ottica di mantenimento della sicurezza alimentare per i cittadini e della salvaguardia dell'intero comparto. (Com)