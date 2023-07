Lombardia: Coldiretti, in montagna il 30 per cento degli agriturismi regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 30 per cento degli agriturismi attivi in Lombardia si trovano in montagna e rappresentano luoghi ideali per uno o più giorni di vacanza tra enogastronomia, natura e benessere alla scoperta del territorio montano, che con l'arrivo dell'estate viene valorizzato anche da pratiche agricole antiche come quella della transumanza di pecore, capre e mucche. È quanto afferma la Coldiretti Lombardia, in occasione della "Giornata regionale per le montagne lombarde" che quest'anno si celebra domenica 2 luglio. La Lombardia può contare – precisa la Coldiretti regionale su dati Istat – su oltre 500 agriturismi situati in montagna, il 45 per cento dei quali condotto da donne, dove svolgono una funzione centrale per la tutela del territorio e la difesa della biodiversità a sostegno del turismo sostenibile. (segue) (Com)