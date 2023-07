Lombardia: Coldiretti, in montagna il 30 per cento degli agriturismi regionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L' agriturismo – spiegano Terranostra e Campagna Amica – è la struttura turistica piu' integrata nel territorio montano, del quale segue i ritmi con l'attività di coltivazione e di allevamento e ne tutela l'identità anche nell'offerta enogastronomica, dai formaggi ai salumi fino ai vini. Un valore aggiunto determinante in un Paese come l'Italia dove oltre un terzo della spesa turistica nell'estate 2023 secondo la Coldiretti è destinato alla tavola, per un valore che supera i 15 miliardi di euro per consumare pasti in ristoranti, pizzerie, trattorie o agriturismi, ma anche per cibo di strada o souvenir enogastronomici in mercati, feste e sagre di paese. Per godere della bellezza della montagna – continuano Terranostra e Campagna Amica – occorre quindi ricordare e sostenere il ruolo svolto in questo ambiente dall'agricoltura e dall'allevamento che ne assicura la vitalità e ne disegna in modo profondo le forme ed i colori. (segue) (Com)