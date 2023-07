Fisco: Unimpresa, 75 per cento gettito da Irpef e Iva (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il report del Centro studi di Unimpresa, il totale del gettito fiscale nel 2022 si è attestato a 499,8 miliardi di euro. La tassa “più importante” è l'Irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche) con i suoi 205,8 miliardi di gettito, pari al 41,2 per cento del totale. In seconda posizione, c'è l'Iva (imposta sul valore aggiunto) che vale 171,6 miliardi (34,3 per cento), mentre al terzo posto si piazza l'Ires (imposta sul reddito delle società) con 45,6 miliardi (9,1 per cento). Lavoro e consumi, insomma, valgono 377,4 miliardi cioè il 75,5 per cento del gettito totale, percentuale che sale all'84,6 per cento se si somma anche l'incasso dell'Ires per complessivi 423 miliardi. L'intera galassia delle accise frutta complessivamente 35,5 miliardi pari al 7,1 per cento del totale: nel dettaglio, le accise sui prodotti energetici garantiscono 18,1 miliardi (3,6 per cento), quelle sui tabacchi 10,9 miliardi (2,2 per cento), quelle sul gas naturale 3,7 miliardi (0,7 per cento), quella sull'energia elettrica 2,8 miliardi (0,6 per cento), quella sull'alcol 800 milioni (0,2 per cento). Passando alle attività e agli investimenti finanziari, l'imposta sostitutiva sui proventi vale 8,9 miliardi (1,8 per cento). Tutto l'universo dei bolli, poi, garantisce 7,6 miliardi (1,5 per cento), mentre da giochi e lotto (la tassa sulla speranza) arrivano 5,6 miliardi (1,1 per cento). L'imposta di registro, applicata su vari atti pubblici, comprese le compravendite immobiliari, incide sul gettito statale per 5,5 miliardi (1,1 per cento), il balzello sulle assicurazioni vale 4,2 miliardi (0,8 per cento), l'Imu (imposta municipale unica) quattro miliardi (0,8 per cento), il canone tv 1,9 miliardi (0,4 per cento), le imposte ipotecarie 1,8 miliardi (0,4 per cento) e la tassa su successioni e donazioni un miliardo (0,2 per cento). (Com)