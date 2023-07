Carceri: Sappe, è allarme sicurezza a Regina Coeli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ennesimo resoconto di una giornata di follia nel carcere di Regina Coeli, a Roma. Il sindacato autonomo Polizia Penitenziaria, in una nota, chiede, al Ministero della Giustizia e Dap, "interventi urgenti prima che sia troppo tardi". Come spiega il segretario nazionale Sappe per il Lazio Maurizio Somma, "ieri si è vissuta l'ennesima giornata di caos, violenza e follia all'interno dell'istituto detentivo romano di Regina Coeli. Al mattino alcuni detenuti hanno scavalcato il cortile passeggi e sono passati in un altro, della VII Sezione, per darsele di santa ragione. Poi, altri ristretti hanno gettato degli stracci incendiati sull'immondizia e del materiale in disuso depositati, come d'uso e nonostante il Sappe avesse denunciato la pericolosità della scelta logistica, sotto la VI Sezione. Ciò ha provocato un vasto incendio, con le fiamme che si sono propagate fino alla lavanderia, tale da rendere necessario l'intervento dei vigili del fuoco". E poi, denuncia ancora Somma, due gravi aggressioni contro poliziotti penitenziari: "Un detenuto, dopo avere discusso con la moglie ai colloqui, una volta uscito dalla saletta nervoso ed agitato ha, senza alcuna ragione, colpito con un pugno in pieno viso un assistente di Polizia Penitenziaria che era nel corridoio. Il detenuto gli ha provocato la frattura della mandibola, con trenta giorni di prognosi, ed il poliziotto dovrà subire un intervento chirurgico. Per finire, in VII Sezione un altro detenuto ha aggredito con un coltello rudimentale un agente, che fortunatamente riesce a divincolarsi. Ma si può lavorare cosi?". (segue) (Com)