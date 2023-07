Difesa: sindaco Genova, orgoglioso partenza Vespucci avvenga da Genova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come genovese, cittadino italiano e sindaco sono orgoglioso che la partenza del giro del mondo della nave Amerigo Vespucci avvenga da Genova. Lo ha detto il sindaco della città, Marco Bucci, parlando durante la cerimonia di partenza della nave. Genova “è una città che sul mare ha trovato sviluppo economico, e lo troverà per gli anni a venire. Del mare abbiamo bisogno, sul mare noi viviamo, abbiamo tutti il sangue salato”, ha detto il sindaco, ringraziando le autorità “per aver scelto la città di Genova, percorso eccezionale che ci ricorderemo per gli anni a venire”.(Res)