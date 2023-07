Salario minimo: Schlein, proposta opposizioni è segnale forte contro sfruttamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta unica delle opposizioni sul salario minimo “è un segnale forte, per stabilire che sotto i nove euro all’ora non si può andare, perché non è lavoro ma sfruttamento”. Lo afferma la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, in un’intervista a “La stampa”. “Ora – prosegue – il governo non può stare a guardare, non si volti dall’altra parte di fronte alle difficoltà delle famiglie, che vedono ridursi il loro potere d’acquisto”. “Siamo soddisfatti del lavoro fatto le forze di opposizione, almeno quelle che sono interessate a costruire un’alternativa a questa destra, hanno la responsabilità di trovare dei punti di convergenza, più che competere tra loro”, aggiunge la segretaria, che chiosa: “Siamo in crescita, ma da soli non possiamo farcela, non siamo autosufficienti, per fare la differenza bisogna costruire percorsi credibili, dovremo essere in grado di realizzare a livello politico e civico”. (Rin)