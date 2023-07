Governo: Fazzolari, ha evitato disastro su Pnrr, Meloni centrale in Ue su tutti i dossier

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dicevano che Giorgia Meloni sarebbe stata emarginata in Europa, invece è centrale su tutti i dossier”. Lo afferma il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari, in un’intervista a “Il giornale”. “Mi occupo dell’attuazione generale del programma, e posso dire – prosegue – che stiamo andando molto bene, nel rispetto degli impegni presi con gli elettori. L’elevata fiducia nel governo e nei ministri è motivata dai dati clamorosi sull’occupazione e sull’economia, come la minore disoccupazione dal 2009 certificata dall’Istat, oltre ai record di occupati e contratti a tempo indeterminato”. “Eppure – evidenzia –, dicevano che con la destra sarebbe arrivata la precarietà. Anche in ambito economico e sui mercati internazionali c’è grande fiducia in questo governo”. Fazzolari spiega che “il contesto generale è difficile, a partire dalla Germania entrata in recessione. La nostra economia, anche se in salute, è molto legata a quella tedesca e questo desta preoccupazione”. Per quanto riguarda i mutui, “va riconosciuta la lungimiranza del premier italiano che, nella legge di bilancio, ha richiesto una misura che abbiamo studiato assieme al Mef. Parliamo della possibilità di convertire il mutuo da variabile a fisso, come diritto, a condizione agevolata: un paracadute contro il caro-mutui. Abbiamo agito quando non c’era allarme, ancora prima dei rincari”. Per quanto riguarda la questione migratoria e l’Europa, “c’è soddisfazione per l’Italia che torna dal Consiglio Ue con grandi successi. Non lo dico io che sono di parte: persino il sito Politico.eu, uno dei più seguiti nei palazzi di Bruxelles, parla di successo italiano e di Giorgia Meloni”. Sul Mes “Meloni è stata molto chiara: sarebbe un errore svincolarlo da altri dossier importanti, come l’unione bancaria e la riforma del Patto di stabilità. L’Italia non ha grandi interessi a ratificare ora il Mes. In un contesto generale però si può ragionare di tutto, ed è quello che sta facendo il governo in sede europea. Direi proprio che l’Italia sta gestendo bene questa partita”. Per quanto concerne l’attuazione del Pnrr, Fazzolari ha rimarcato che, “se non siamo in condizioni disastrose è solo grazie all’ottima azione del ministro Fitto e dell’intero governo. Stiamo mettendo ordine all’intero Pnrr per spendere al meglio le risorse”. Interrogato infine su quale sarà la misura o la riforma che potrebbe fare svoltare il Paese, il sottosegretario ha chiosato: “L’elezione diretta del capo del governo, una battaglia che ha sempre unito il centrodestra e cara proprio a Berlusconi. Sarà la riforma decisiva per riportare l’Italia nel ruolo internazionale che le compete e garantire la stabilità necessaria per crescere economicamente”.(Rin)