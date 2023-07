Svezia: Organizzazione per la cooperazione islamica convoca riunione dopo rogo Corano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione per la cooperazione islamica (Oic) ha convocato una riunione di emergenza del suo comitato esecutivo a Gedda, in Arabia Saudita, la prossima settimana per discutere le conseguenze del rogo del Corano da parte di un iracheno nella capitale svedese Stoccolma. Lo ha riferito un portavoce dell’Oic, spiegando che l’incontro "discuterà le misure da adottare contro questo atto atroce e porterà a una posizione collettiva sulla linea d'azione necessaria". A pochi giorni dal vertice della Nato previsto l'11 e il 12 luglio a Vilnius, in Lituania, dove la Svezia auspica progressi per il suo ingresso nella Nato, malgrado l’opposizione turca, e durante la celebrazione dell’Eid al Adha, la festa del sacrificio celebrata dai musulmani di tutto il mondo, il rogo del Corano avvenuto lo sorso 28 giugno a Stoccolma ha causato l’ira e l’indignazione di tutto il mondo islamico. Ieri, un gruppo di manifestanti iracheni ha protestato davanti all'ambasciata di Svezia nella capitale irachena, esibendo le bandiere irachene e ritratti del leader sciita Muqtada al Sadr. Inoltre, alcuni manifestanti hanno dato fuoco a striscioni con riferimenti alla comunità Lgbtiq+.(Res)