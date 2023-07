Trasporto aereo: oggi cerimonia di taglio nuovo volo Ita Airways Roma Fiumicino-San Francisco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta oggi la cerimonia del taglio del nastro del nuovo volo di Ita Airways Roma Fiumicino – San Francisco al gate E11 dell'aeroporto di Roma Fiumicino. Hanno tagliato il nastro Emiliana Limosani, cief commercial officer di Ita Airways e Ceo di Volare, Pierluigi Di Palma, presidente Enac, Ivan Bassato, chief aviation officer di Aeroporti di Roma, Isabella Cascarano, senior commercial officer dell'ambasciata degli Stati Uniti d'America presso l'Italia, Mario Baccini, sindaco di Fiumicino, e Raffaello Biselli, assessore a commercio, attività produttive e suap del comune di Fiumicino. A bordo del volo inaugurale di Ita Airways Roma Fiumicino – San Francisco sono presenti presidenti, amministratori delegati e proprietari di alcuni dei principali gruppi travel italiani. Il fam trip è stato organizzato per far sperimentare in prima persona la customer experience in aeroporto e a bordo del volo operato con nuovo Airbus 350 ITA Airways e, in particolare, apprezzare i plus e il servizio esclusivo di bordo in classe business. Il fam trip è stato organizzato in collaborazione con San Francisco Travel, Visit California, San Francisco International Airport e Four Seasons Hotels che hanno offerto e curato il soggiorno e i tour a destinazione. (segue) (Com)