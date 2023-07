Ucraina: premier spagnolo Sanchez arrivato a Kiev per incontrare Zelensky

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del governo spagnolo, Pedro Sanchez, è arrivato oggi a Kiev per incontrare il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, in occasione dell’avvio della presidenza della Spagna del Consiglio dell’Unione europea. Lo riporta l’agenzia di stampa “Europapress”. “Volevo che il mio primo atto della presidenza spagnola fosse in Ucraina”, ha scritto Sanchez su Twitter, condividendo il video del suo arrivo a Kiev. Il premier ha assicurato che trasmetterà al governo ucraino “tutta la solidarietà europea”. “Confermiamo il sostegno al popolo ucraino fino al ritorno della pace in Europa”, ha ribadito Sanchez. Secondo il programma della visita istituzionale, il capo del governo spagnolo terrà prima un discorso al Parlamento ucraino e successivamente incontrerà Zelensky. Quella di oggi è la terza visita di Sanchez in Ucraina da quando è iniziata la guerra.(Spm)