Francia: a Bordeaux un passante rischia di essere picchiato da una folla di rivoltosi mascherati - video

- Quarta notte di violenze in Francia, dove in diverse città si sono verificati nuovi disordini nel corso delle proteste per la morte di Nahel, il 17enne ucciso a colpi di arma da fuoco a Nanterre martedì scorso durante un controllo della polizia. In un video diffuso sui social si vede un passante che rischia di essere picchiato da una folla di rivoltosi mascherati a Bordeaux (Frp)