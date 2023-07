Lazio: Anbi incontra l'assessora Rinaldi, sinergia per lavorare insieme a difesa territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi, presso la sede di Anbi Lazio, a Focene (Fiumicino), le strutture dei Consorzi di Bonifica della nostra regione, hanno incontrato l'assessore Regionale ai Lavori Pubblici della Regione Lazio, Manuela Rinaldi. L'incontro è stato utile per rappresentare al meglio lo spaccato relativo alle attività dei Consorzi di Bonifica laziali che, per molte attività, sono soggetti attuatori proprio per conto dell'assessorato regionale ai lavori pubblici per interventi legati alla mitigazione del rischio idrogeologico. A fare gli onori di casa Sonia Ricci, presidente di Anbi Lazio e Commissaria dei Consorzi di Bonifica della provincia di Frosinone. Subito dopo il suo intervento hanno preso la parola i presidenti Gianluca Pezzotti, Consorzio di Bonifica Etruria Meridionale e Sabina, Lino Conti, Presidente del Consorzio Lazio Sud Ovest di Latina e Niccolò Sacchetti, presidente del Consorzio di Bonifica Litorale Nord di Roma. (segue) (Com)