Lazio: Anbi incontra l'assessora Rinaldi, sinergia per lavorare insieme a difesa territorio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore Rinaldi ha ascoltato con interesse tutti gli interventi per poi concludere la riunione garantendo il massimo supporto per le attività in essere governate dalla propria struttura e auspicando la massima sinergia e concertazione anche per il futuro mettendo in campo tutte le attività necessarie utili a cogliere opportunità e misure finanziarie che verranno rese possibili e interagendo ancor meglio con l'Autorità di Distretto competente per territorio oltre che con i Ministeri di riferimento. Al termine della riunione l'assessore Rinaldi ha voluto visitare l'impianto idrovoro di Focene, tra i più belli e affascinanti dell'intera regione, che garantisce la salvaguardia idrogeologica dell'Aeroporto internazionale Leonardo da Vinci oltre che dell'importante comprensorio del comune di Fiumicino che in molte zone è sotto il livello del mare. "Siamo grati dell'attenzione che l'assessore Rinaldi ha voluto riservare alla nostra attività e alle nostre strutture – ha commentato Sonia Ricci - garantiremo supporto alla struttura per poter collaborare in modo incisivo e concreto a vantaggio dei territori, dei cittadini e dei consorziati certi che insieme si potrà fare sistema in modo virtuoso e fattivo". (Com)