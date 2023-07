Fisco: Cgia, da oggi buste paga più pesanti, ma solo fino a dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie al decreto Lavoro approvato definitivamente l’altro ieri, il taglio del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti con redditi fino a 35 mila euro lordi sale di quattro punti percentuali. La misura, però, sarà temporanea. Entra in vigore oggi e terminerà il prossimo 31 dicembre. Lo ricorda la Cgia, evidenziando che per gli stipendi fino a 25 mila euro lordi, il taglio del cuneo passa dal tre al sette per cento. Questo comporterà un ipotetico aumento dello stipendio attorno ai 70 euro al mese. Per le retribuzioni da 25 a 35 mila euro lordi, invece, la riduzione sale dal due al sei per cento. Si ipotizza un aumento in busta paga di circa 90 euro mensili. (Rin)