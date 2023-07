Ucraina: Tajani, abbiamo sostenuto missione cardinale Zuppi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo sostenuto la missione dell'inviato di papa Francesco, il presidente della Confederazione episcopale italiana cardinale Matteo Maria Zuppi, “anche se i russi non hanno risposto positivamente come avremmo voluto”. Lo ha affermato oggi il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a “Caffé Europa” sull'emittente "Rai Radio1". Secondo il titolare della Farnesina, tuttavia, è importante iniziare “dalle cose concrete: la restituzione dei bambini deportati dall'Ucraina alla Russia e il mantenimento del corridoio verde per inviare grano e cereali dall'Ucraina ai Paesi africani”. Tajani ha inoltre rimarcato l'importanza di creare “una zona franca attorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia”.(Res)