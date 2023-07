Francia: Tajani, violenze sono questione interna al Paese, a italiani chiediamo prudenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È giusto inviare un “messaggio di prudenza” agli italiani che si recano in Francia. Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a “Caffé Europa”, su "Rai Radio1". Le violenze in corso in Francia a causa dell'uccisione da parte di un agente di polizia del 17enne Nahel avvenuta nei giorni scorsi a Nanterre “è una questione che riguarda” il Paese, ha detto Tajani, spiegando che “evidentemente c'è un malessere soprattutto nelle grandi periferie francesi e questo poi è esploso quando c'è stato questo episodio molto triste che non doveva accadere”. Il ministro ha ribadito l'invito agli italiani presenti in Francia “a seguire i consigli della forze dell'ordine e non avvicinarsi a luoghi” dove si verificano scontri. (Res)