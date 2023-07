Tunisia: Tajani, risultato positivo dal Consiglio Ue, c'è volontà di risolvere problemi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'elemento più importante emerso dal Consiglio europeo riguarda “certamente” la Tunisia, un Paese da cui partono “molti migranti”: ciò dimostra “la voglia di risolvere il problema da parte di tutti i Paesi” dell'Ue. Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani a “Caffé Europa” su Rai Radio1. Il titolare della Farnesina, facendo riferimento al veto di Polonia e Ungheria, ha affermato che “non c'è un risultato così positivo per quanto riguarda il resto della politica migratoria”. I due Paesi, ha spiegato il ministro, “hanno una posizione diversa, non hanno votato la parte sulle migrazioni, che era contenuta nel documento che andava nella giusta direzione”. Tajani ha inviato ad “accelerare” verso il raggiungimento di un'intesa comune, garantendo che l'Italia proseguirà “con grande impegno e grande determinazione” a lavorare in questa direzione. (Res)