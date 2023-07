India-Pakistan: oggi scambio semestrale delle liste dei detenuti civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’India e il Pakistan si sono scambiati oggi, attraverso i canali diplomatici a Nuova Delhi e Islamabad, gli elenchi dei prigionieri civili e dei pescatori in loro custodia, in base all’accordo del 2008 che prevede tale scambio il primo gennaio e il primo luglio di ogni anno. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri indiano. L’India, si legge nella nota, ha consegnato al Pakistan i nomi di 343 prigionieri civili e 74 pescatori pachistani; il Pakistan di 42 prigionieri civili e 266 pescatori indiani. Il governo indiano ha chiesto alla controparte di accelerare il rimpatrio dei connazionali che hanno finito di scontare la pena e di garantire l’accesso consolare a 26 tra pescatori e altri cittadini in custodia. Inoltre, ha chiesto di accelerare la verifica delle generalità di 62 presunti cittadini pachistani. (segue) (Inn)