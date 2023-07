Roma: Foti (Fd’I) su omicidio Primavalle, affrontare situazioni partendo da famiglia e scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Certe situazioni come l'omicidio di Primavalle occorre affrontarle partendo da due pilastri della società: “la famiglia e la scuola”. Lo ha dichiarato durante la trasmissione “Controcorrente” su Retequattro il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti. “Quando un tempo si aveva un profitto scolastico non positivo arrivava il richiamo dei genitori, oggi c'è troppo giustificazionismo ed è sbagliato. Inoltre, c'è un'altissima dispersione scolastica, è un fattore più analizzato a livello sociale di quanto non sia contrastato concretamente”, ha sottolineato Foti, che ha aggiunto: “Nei prossimi giorni ci sarà una proposta importante di modifica della legge 71 del 2017 su bullismo e cyberbullismo: non è solo un problema di codice penale e sanzioni, ma di vedere come in molte famiglie certe cose non funzionino più. Non si possono secolarizzare i valori della società, altrimenti si creano dei vuoti che portano a situazioni drammatiche. Ci sono generazioni che si rovinano la vita: è il caso dell'ultima ragazza rimasta vittima e si è rovinata la vita dello stesso ragazzo che l'ha uccisa. Sono due situazioni che abbiamo il dovere di evitare". (Rin)