Usa: segretario all’Istruzione, Corte suprema si è sostituita al Congresso

- Con la decisione della Corte suprema, che si è pronunciata contro il piano dell’amministrazione Biden per la cancellazione del debito studentesco, il Paese “ha fatto un passo indietro” per quanto riguarda l’uguaglianza nel comparto accademico. Lo ha detto il segretario all’Istruzione degli Stati Uniti, Miguel Cardona, durante un briefing con la stampa. “La Corte suprema si è sostituita al Congresso, ma noi continueremo a combattere per i cittadini: non torneremo alla situazione che ha preceduto la pandemia”, ha detto. (Was)