Business news: Spagna, Acciona e Amazon estendono contratti di acquisto di energia a 883 MW

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda spagnola Acciona e Amazon hanno annunciato l'estensione dei loro contratti di acquisto di energia dagli attuali 641 megawatt (MW) a 833 MW. Secondo quanto riferito in un comunicato, i 192 MW aggiuntivi aiuteranno Amazon a raggiungere l'obiettivo di alimentare le proprie attività in Spagna con il 100 per cento di energia rinnovabile entro il 2025, con cinque anni di anticipo rispetto all'obiettivo iniziale. Dall'altra parte, Acciona sta ampliando l'utilizzo di Amazon Web Services (Aws) per accelerare il suo processo di trasformazione digitale con il completamento della migrazione delle attività di pianificazione delle risorse e di altre applicazioni aziendali essenziali sul cloud Aws. (Spm)