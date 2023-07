Business news: Naviris, l’ammodernamento di mezza vita delle fregate classe Horizon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante il recente Paris Air Show, i rappresentanti di Francia e Italia hanno firmato un memorandum d’intesa sul Mid-Life Upgrade (MLU) delle quattro fregate Horizon delle Marine italiana e francese. L'ammodernamento sarà affidato a Naviris, la joint venture paritetica al 50 per cento di Fincantieri e Naval Group, e ad Eurosam, un consorzio formato da Mbda e Thales. Un contratto formale sarà firmato nelle prossime settimane da Naviris, Eurosam e Occar, in rappresentanza di Italia e Francia. Questo passaggio fa seguito a uno studio di fattibilità, assegnato nel luglio 2020 a Naviris come prime-contractor e da Occar (Organizzazione per la cooperazione congiunta in materia di armamenti). Lo studio ha rappresentato la prima fase del progetto e si è concentrato principalmente sul sistema di difesa antiaerea delle navi. Mirava a identificare e analizzare le modifiche da implementare sulle fregate classe Horizon italiane e francesi per aumentarne le capacità fino alla fine del loro ciclo di vita. La cooperazione riguarderà l'ammodernamento complessivo delle fregate, con particolare attenzione al sistema di difesa antiaerea (compresi i radar, le armi e il relativo controllo e comando), la piattaforma e il sistema di combattimento, e il sistema di guerra elettronica che sarà comune a entrambe le nazioni. Naviris lavorerà in stretta collaborazione con il co-contractor Eurosam, le società controllanti Fincantieri e Naval Group e gli altri partner industriali, tra cui Leonardo, Thales, Mbda e Sigen. (Com)