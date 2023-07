Business news: Audi, licenziato l'Ad Duessmann

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio di vigilanza dell'azienda automobilistica tedesca Audi ha licenziato l'amministratore delegato Markus Duesmann, che dal primo settembre prossimo verrà sostituito da Gernot Doellner, a oggi direttore per la strategia di Volkswagen. Secondo Manfred Doess, presidente del consiglio di vigilanza di Audi, Doellner è “ora la persona giusta per affinare ulteriormente la strategia di prodotto e il posizionamento nei mercati importanti” per la società. A determinare il licenziamento di Duesmann sarebbe stata la rottura del rapporto di fiducia con l'azienda. Per il quotidiano “Handelsblatt”, si è trattato di uno sviluppo “fatale nell'attuale fase di cambiamento in Audi, in “profonda crisi” nonostante registri profitti. La controllata di Volkswagen per il settore premium “non si è quasi ripresa” dalla crisi dello scandalo diesel del 2015. (Geb)