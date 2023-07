Business news: Russia, filiale di Rosatom inizierà produzione di carbonato di litio in Bolivia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia e la Bolivia hanno firmato un accordo sulla produzione di carbonato di litio in Bolivia da parte di una delle filiali di Rosatom, Uranium One Group. Lo ha riferito l'ufficio stampa di Rosatom, aggiungendo che l'accordo è stato stipulato con la società statale boliviana Yacimientos de Litio de Bolivia (Ylb). "Il progetto congiunto russo-boliviano prevede la creazione in Bolivia, il Paese con le più ricche riserve di litio al mondo, una catena di produzione a tutti gli effetti – dall'estrazione di materie prime al litio all'ottenimento di un prodotto di mercato", si legge nella nota di Rosatom. (Rum)