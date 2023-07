Business news: Regno Unito, economia cresce dello 0,1 per cento nel primo trimestre del 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia del Regno Unito è cresciuta dello 0,1 per cento nel primo trimestre dell'anno. Lo ha comunicato l'Ufficio nazionale delle statistiche (Ons). Il Pil nel primo trimestre del 2023 è però stato inferiore dello 0,5 per cento rispetto all'ultimo trimestre che ha preceduto la pandemia di Covid. Tali dati corrispondono alla stima iniziale e mostrano che l'economia del Regno Unito ha evitato, durante l'inverno, di finire in recessione a causa della crisi dell'inflazione. (Rel)