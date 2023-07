Usa: Biden annuncia nuovo approccio per cancellare il debito studentesco dei cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato un nuovo approccio per cancellare parte del debito studentesco di milioni di cittadini, dopo che la Corte suprema si è pronunciata contro la realizzazione del suo programma, a seguito della causa legale avviata da sei Stati a guida repubblicana. Durante un discorso alla Casa Bianca, Biden ha affermato che “la battaglia non è finita: stiamo giá lavorando ad un percorso alternativo, e non sprecheremo un solo minuto”. In base al nuovo approccio, il dipartimento dell’Istruzione potrá identificare un nuovo percorso per aiutare quanti più cittadini possibile a richiedere la cancellazione di parte del loro debito universitario, sulla base della legge Higher Education Act. Il dipartimento ha giá finalizzato un piano per consentire ai cittadini di chiedere un rimborso prima delle scadenze di questa estate, che consentirà in media un risparmio di circa mille dollari annui. In aggiunta, il governo ha previsto una misura ulteriore per i cittadini che si trovano in condizioni di difficoltà dal punto di vista finanziario, ai quali sarà consentito di evitare ripercussioni legali in caso di mancato pagamento delle rate, dal primo ottobre 2023 al 30 settembre del prossimo anno. (Was)