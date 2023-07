Francia: Salvini, nulla può giustificare guerriglia urbana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Siamo in Occidente o all’inferno? Dalla Francia arrivano immagini devastanti. “Cordoglio e preghiere per il ragazzo ucciso, spero che l'agente che ha sbagliato venga giudicato senza sconti. Ma nulla può giustificare la guerriglia urbana, l'aggressione alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco, l'attacco ai municipi, l'incendio di scuole e autobus, il saccheggio dei negozi”. Lo scrive su Twitter il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, commentando gli scontri in Francia dopo la morte di Nahel, il 17enne ucciso da un agente di polizia per non aver rispettato un posto di blocco stradale a Nanterre, vicino Parigi. Una spirale di violenza alimentata anche dalla solita, estrema, vigliacca sinistra. Risultato di anni di errori e follie ideologiche in tema di immigrazione, soprattutto islamica, di permissivismo giudiziario, di banlieue in mano alla criminalità, di tolleranza verso comportamenti inaccettabili. Scene e scenari intollerabili in un Paese occidentale, nel cuore della società europea”, aggiunge Salvini. (Rin)