Ucraina: Zelensky a "El Mundo", intelligence conosce piani russi per provocare fuga radioattiva

- L'intelligence ucraina è "a conoscenza" dei piani russi per provocare una fuga radioattiva nell'impianto nucleare di Zaporizhzhia. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un'intervista al quotidiano "El Mundo". "Fa parte della loro strategia per congelare il conflitto. Se riusciamo a far consegnare il controllo dell'impianto all'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) faranno esplodere l'impianto a distanza, perché hanno bisogno di guadagnare tempo per reclutare e costruire altre armi e poi tentare di nuovo di cancellarci dalla faccia della Terra", ha affermato il presidente ucraino. Alla domanda se gli alleati di Kiev hanno "preteso" qualche risultato significativo nella controffensiva prima del vertice di Vilnius, Zelensky ha risposto che "ogni chilometro avanzato costa vite umane. Quello che noi desideriamo di più è liberare il nostro territorio, ma anche salvare la nostra gente. Se i campi sono minati, non possiamo mandare i nostri soldati a morire", ha sottolineato il leader ucraino. "Abbiamo solo bisogno di tempo, anche se a volte nemmeno il tempo è dalla nostra parte. Abbiamo avuto piogge torrenziali che hanno rallentato i progressi. I partner sono stati più lenti del previsto nell'inviare armi e per noi è importante avere tutte le armi prima di iniziare", ha aggiunto Zelensky. (segue) (Spm)