Business news: EssilorLuxottica e Jimmy Choo firmano accordo di licenza esclusiva

- EssilorLuxottica e Jimmy Choo hanno annunciato la firma di un accordo di licenza esclusiva per il design, la produzione e la distribuzione a livello globale degli occhiali del marchio britannico. È quanto si legge in un comunicato. L'accordo, con decorrenza dal primo gennaio 2024, sarà in vigore sino al 31 dicembre 2028, con un'opzione di rinnovo automatico per ulteriori cinque anni. La prima collezione sarà disponibile sul mercato a partire dal primo trimestre del 2024. (Frp)