Business news: Romania, concessioni per edifici residenziali in calo del 24,5 per cento in primi cinque mesi dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di permessi di costruzione per edifici residenziali rilasciati in Romania, nei primi 5 mesi del 2023, è diminuito del 24,5 per cento su base annua. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica (Ins) con un comunicato. Diminuzioni sono state registrate in tutte le regioni di sviluppo: Bucarest-Ilfov (-1.007 autorizzazioni), Nord-Ovest (-792), Sud-Muntenia (-700), Ovest (-547), Nord-Est (-441), Sud-Est (-417), Oltenia Sud-Ovest (-395) e Centro (-274). Inoltre, i dati mostrano che a maggio 2023 sono state rilasciate 3.449 concessioni edilizie per edifici residenziali (+28,8 per cento rispetto al mese di aprile 2023), con una superficie utile complessiva di 753.338 mq (+29,3 per cento). Sul totale delle concessioni edilizie per edifici residenziali, il 69,4 per cento riguarda l'area rurale. (Rob)