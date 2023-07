Business news: Telekom Srbija entrerà sul mercato tedesco dal 17 luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda pubblica serba di telecomunicazioni (Telekom Srbija) entrerà nel mercato della Germania il 17 luglio, a ottobre in Turchia e poi negli Stati Uniti. Lo ha affermato il direttore generale della compagnia Vladimir Lucic, ospite in una trasmissione dell'emittente radiotelevisiva "Rts". Lucic ha affermato che il progetto, destinato alla diaspora serba nel mondo, è iniziato quattro anni fa con il lancio di un operatore di telefonia mobile in Austria. Telekom Srbija possiede la maggioranza o la totalità di dieci società in Serbia, Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina), Montenegro e Macedonia del Nord. (Seb)