Business news: Spagna, Iberdrola acquisisce il 20 per cento di Latem Aluminium

- Iberdrola ha annunciato di aver acquisito il 20 per cento di Latem Aluminium, una delle principali aziende spagnole nella fornitura di leghe di alluminio riciclato. Secondo quanto riferito in un comunicato, Iberdrola si unirà a Latem in un progetto pionieristico di riciclaggio dell'alluminio su larga scala che comporterà un investimento di 120 milioni di euro entro il 2024 e contribuirà a creare 800 posti di lavoro entro il 2026. L'investimento di Iberdrola, sostenuta dal governo regionale della Castiglia e Leon, Latem Aluminium produce 30 mila tonnellate di alluminio laminato all'anno negli stabilimenti di Villabrazaro e Villadangos. Il processo di produzione comprende la trasformazione dei rottami in lingotti di alluminio e alluminio liquido, la trasformazione in rotoli di alluminio laminato e la successiva commercializzazione. (Spm)