Business news: Spagna, circa 4 milioni di abitazioni sono vuote, il 14,4 per cento del totale

- In Spagna ci sono quasi 4 milioni di immobili disabitati, il 14,4 per cento del numero totale di quelli presenti nel registro dell'Istituto nazionale di statistica (Ine). Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", secondo il rapporto quasi una casa su sette è vuota e il 45 per cento di esse si trova nei comuni più piccoli, con meno di 10 mila abitanti. Al contrario, nelle grandi città con più di 250 mila abitanti questa percentuale scende al 10,5 per cento. Ai fini del censimento, una casa è considerata disabitata quando non ha un contratto di fornitura di energia elettrica o quando il suo consumo energetico totale registrato nell'anno precedente è stato inferiore a quello che avrebbe un'abitazione media nello stesso comune se fosse occupata per 15 giorni nell'intero anno. Esistono, inoltre, più di 2 milioni e mezzo di case ad uso sporadico, cioè abitate solo tra uno e tre mesi all'anno. Le aree in cui abbondano questo tipo di case si trovano principalmente sulla costa e nelle zone montuose. (Spm)