- La Banca centrale argentina (Bcra) ha incorporato lo yuan renminbi come valuta accettata per i depositi nei conti di risparmio e nei conti correnti. Lo riferisce un comunicato della Bcra. "Gli enti finanziari che operano in Argentina saranno così abilitati ad aprire conti bancari denominati in yuan renminbi", ha spiegato la Bcra. (Abu)