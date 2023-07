Business news: Spagna, stanziati a giugno 11,9 miliardi di euro per le pensioni, +10,7 per cento su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mese di giugno, la Previdenza sociale spagnola ha stanziato 11,9 miliardi di euro per il pagamento delle pensioni contributive, il 10,7 per cento in più rispetto allo stesso mese del 2022, nonché altri 11,6 miliardi di euro per il pagamento straordinario di giugno (+11 per cento). Secondo quanto riferito in una nota del ministero dell'Inclusione, della Previdenza sociale e delle Migrazioni la spesa per le pensioni si sia attestata all'11,7 per cento del Pil negli ultimi dodici mesi, la stessa percentuale del 2022, ma inferiore a quella del 2020.A giugno di quest'anno sono state erogate 10.040.732 pensioni contributive, (1 per cento in più su base annua) con un importo medio di 1.167,2 euro (+9,9 per cento). (Spm)