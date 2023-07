Business news: Imerys e British Lithium gestiranno il principale giacimento di litio del Regno Unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo francese Imerys gestirà insieme alla start up britannica British Lithium il più importante giacimento di litio nel Regno Unito situato nella Cornovaglia. L'obiettivo è quello di diventare il "primo produttore integrato di carbonato di litio per batterie" del Paese, ha annunciato Imerys con un comunicato. British Lithium apporterà la sua tecnologia del trattamento del litio insieme allo stabilimento realizzato sul posto, per una partecipazione complessiva del 20 per cento. La produzione dovrebbe iniziare nel 2028 con l'obiettivo di arrivare a 20 mila tonnellate all'anno (Rel)