Business news: Spagna, a giugno inflazione +1,9 per cento su base annua

- A giugno il tasso d'inflazione annuale è calato all'1,9 per cento, 1,3 punti in meno rispetto al mese precedente grazie al rallentamento dei rincari dei prezzi di carburante, elettricità e generi alimentari. È quanto emerge dai dati provvisori pubblicati oggi dall'Istituto nazionale di statistica (Ine). Si tratta del livello più basso da aprile 2021. Anche l'inflazione di fondo ha mostrato segni di moderazione. In particolare, è risultata inferiore di due decimi di punto percentuale rispetto a maggio, attestandosi al 5,9 per cento. Alla luce dell'andamento dei prezzi, il governo di Pedro Sanchez ha approvato il 27 giugno scorso la proroga di alcuni sussidi per far fronte alle conseguenze economiche della guerra in Ucraina che scadevano il 30 giugno. Tra di esse spiccano la deduzione dell'Iva sui prodotti alimentari di base e gli sconto del 30 per cento sul prezzo degli abbonamenti e dei biglietti del trasporto pubblico. (Spm)