Business news: Romania, il deficit di bilancio è salito al 2,32 per cento del Pil nei primi cinque mesi dell'anno

- Il deficit di bilancio della Romania è salito fino al 2,32 per cento del Pil dopo i primi cinque mesi dell'anno, rispetto all'1,72 per cento rilevato alla fine di aprile. Lo riferisce il ministero della Finanze di Bucarest in un comunicato. Sono state registrate entrate totali per un valore di oltre 39,7 miliardi di euro, un aumento pari al 10,4 per cento, e sono state effettuate spese per oltre 47,2 miliardi di euro, in aumento del 17,3 per cento. Il bilancio per quest'anno è costruito su un deficit del 4,4 per cento del Pil. Il ministro delle Finanze, Marcel Bolos, ha affermato che sta lavorando a un piano di misure fiscali in modo che il rischio di deficit di bilancio sia adeguatamente gestito e l'anno si chiuda al livello dell'obiettivo presunto del 4,4 per cento del Pil. (Rob)