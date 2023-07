Business news: Basf inaugura impianto per materiali catodici a Schwarzheide

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato petrolchimico tedesco Basf ha inaugurato oggi a Schwarzheide, in Brandeburgo, il primo grande impianto per la produzione di materiali catodici in Germania. È quanto riferisce il quotidiano “Berliner Morgenpost”, aggiungendo che si tratta di materie di base per le batterie delle auto elettriche. Presente all'apertura dello stabilimento, il ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck, ha elogiato l'iniziativa di Basf. Secondo l'esponente dei Verdi, parte della produzione dei materiali catodici deve avvenire in Europa ai fini della sua sicurezza, indipendenza e robustezza. “L'indipendenza si crea qui a Schwarzheide, per l'Europa”, ha dichiarato Habeck, secondo cui la fabbrica di Basf aumenterà anche la sovranità della Germania lungo la catena del valore. Nell'impianto, il gruppo ha investito diverse centinaia di milioni di euro. La fabbrica produrrà materiali catodici delle batterie agli ioni di litio per circa 400 mila auto elettriche all'anno. La produzione di massa dovrebbe iniziare nel 2025. Dal 2024, la fabbrica di Schwarzheide, che creerà 150 posti di lavoro, si occuperà anche del riciclaggio delle batterie ai fini del recupero delle materie prime. (Geb)