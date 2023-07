Migranti: Leijtens (Frontex) a Guardia costiera greca, chiarire su respingimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore esecutivo dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), Hans Leijtens, ha chiesto alla Guardia costiera greca chiarimenti sui respingimenti dei migranti nel Mar Egeo. In una lettera al generale Dimitrios Mallios, al comando della polizia di frontiera greca, Leijtens chiede spiegazioni su due episodi avvenuti ad aprile. Come riferisce il settimanale “Der Spiegel”, il direttore esecutivo di Frontex evidenzia nelle missive come sia della “massima importanza” per l’agenzia ottenere dalla Guardia costiera greca tutte le informazioni sugli incidenti. In precedenza, l’incaricato di Frontex per i diritti fondamentali, Jonas Grimhegen, aveva proposto di interrompere le operazioni dell’agenzia nell’Egeo a fronte delle violazioni commesse dalla Guardia costiera ellenica. Secondo il funzionario, era questo il modo per riportare le autorità elleniche al rispetto del diritto vigente. Per Grimhegen, Frontex avrebbe potuto riprendere le attività nell’Egeo soltanto quando il rapporto di fiducia con Atene si fosse ricostruito. (Geb)