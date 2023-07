Maltempo: Paita (Iv), bene Figliuolo ma governo ora deve dare risorse a Emilia-Romagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla vicenda del commissario per la ricostruzione post alluvione in Emilia-Romagna il governo ha scelto. E Figliuolo farà bene. “Quello che non ci sta è che in questo territorio ancora non siano arrivate le risorse che servono per metterlo a posto". Lo ha detto a Ravenna la coordinatrice di Italia viva, Raffaella Paita, intervenendo all'incontro "Porto e infrastrutture strategiche, la sfida del domani", organizzato da Roberto Fagnani, coordinatore provinciale di Italia Viva. "Per noi inoltre il porto di Ravenna e le infrastrutture sono la priorità, e per questo servono il secondo bypass e il potenziamento della E45. Ci siamo presi impegni concreti e incalzeremo governo – ha aggiunto Paita – Italia viva è questo: è il partito che vuole le semplificazioni, che vuole le opere, che vuole la lotta alla burocrazia, che difende i sindaci che fanno le cose sul loro territorio, soprattutto quando il territorio è in ginocchio". (Rin)