Egitto: Al Sisi, aumenta lo sviluppo economico 10 anni dopo la rimozione di Morsi

- L'Egitto sta assistendo a una “rivoluzione” dello sviluppo economico, rientrando così tra i Paesi sviluppati e migliorando la qualità della vita degli egiziani. Lo ha affermato il presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi, in un discorso in occasione del decimo anniversario della rimozione del deposto presidente Mohamed Morsi, leader dei Fratelli musulmani egiziani detenuto in carcere dal 2013. Il 30 giugno 2013, i milioni di egiziani scesi in piazza per protestare contro il governo hanno "dichiarato in quel momento che l'Egitto appartiene agli egiziani, è indipendente nel suo processo decisionale e segue solo la volontà del suo popolo e i suoi interessi supremi”, ha dichiarato Al Sisi. Secondo il presidente egiziano, “la fermezza degli egiziani degli ultimi 10 anni rimarrà oggetto di studio per pensatori e ricercatori" in quanto “l'Egitto non rinuncerà mai alle vittorie e ai traguardi raggiunti grazie alla sua volontà". “Rinnovo il mio impegno a essere devoto e a lavorare soltanto per l’Egitto, seguendo l’interesse e l’identità nazionale”, ha detto il presidente egiziano, aggiungendo che il Paese sarà “in grado di completare la sua esperienza di sviluppo globale, che sta assistendo a rapidi progressi nei settori di infrastrutture, strade, trasporti, commercio, energia elettrica, gas, petrolio, energia verde e bonifiche". (Cae)