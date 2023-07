Usa: Biden su debito studentesco, mai dato false speranze ai cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, non ha “mai dato false speranze ai cittadini” per quanto riguarda la cancellazione del debito studentesco. Parlando con i giornalisti alla Casa Bianca, dopo che la Corte suprema si è pronunciata contro il piano della sua amministrazione per cancellare parte del debito di circa 40 milioni di cittadini, Biden ha affermato che “ho fatto quello che ritenevo fosse giusto: sono i repubblicani che hanno distrutto le speranze dei cittadini”. (Was)